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У Києві оголошена повітряна тривога!

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Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Новина доповнюється....

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