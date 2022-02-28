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В Киеве объявлена воздушная тревога!

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Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

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