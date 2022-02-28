В Киеве мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения — Кличко

Киевляне, как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным.

Киев живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы.

В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения.

"Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда. Дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется! Военные, правоохранители, терроборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города! Вместе выстоим! Слава Украине" — говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на утро 28 февраля метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Поезда курсируют по красной, синей и зеленой линиям, но по сокращенному маршруту.

В Киеве работает наземный общественный транспорт в сокращенном составе. И, в первую очередь, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры.