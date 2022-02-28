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Київ продовжує тримати оборону, вночі були зіткнення і перестрілки

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Київ продовжує тримати оборону, вночі були зіткнення і перестрілки

Associated Press

Бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.

У Києві військові, правоохоронці і тероборона продовжують тримати оборону столиці, у місті зводять укріплення.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу 28 лютого.

"Київ продовжує тримати оборону. Наші військові, правоохоронці й тероборона продовжують виявляти й знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті. Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ", – розповів Кличко.

Він зазначив, що комендантська година у нічній час продовжує діяти.

"Вночі знову були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп. Нагадаю, саме задля безпеки киян ми запровадили комендантську годину. В цей час не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття", – нагадав Кличко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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