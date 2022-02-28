Київ продовжує тримати оборону, вночі були зіткнення і перестрілки

Бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.

У Києві військові, правоохоронці і тероборона продовжують тримати оборону столиці, у місті зводять укріплення.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу 28 лютого.

"Київ продовжує тримати оборону. Наші військові, правоохоронці й тероборона продовжують виявляти й знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті. Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ", – розповів Кличко.

Він зазначив, що комендантська година у нічній час продовжує діяти.

"Вночі знову були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп. Нагадаю, саме задля безпеки киян ми запровадили комендантську годину. В цей час не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття", – нагадав Кличко.