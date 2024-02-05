У Києві побитий 88-річний температурний рекорд

За даними метеорологів, мінімальна температура повітря у Києві в неділю, 4 лютого, становила +4,6°С.

У Києві побитий рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, мінімальна температура повітря у Києві в неділю, 4 лютого, становила +4,6°С.

Цей показник перевищив на 2,1°С рекордне значення 1936 року.

Температурний рекорд у Києві 4 лютого / Фото: Центральна геофізична обсерваторія

Зазначимо, що під ранок 5 лютого в Києві була гроза з громом і блискавкою. Це вже другий такий випадок за цю зиму.

Нагадаємо, в Києві ввечері 11 січня спочатку пішов сніг, а потім почалася гроза з громом. Звуки грому викликали паніку в деяких мешканців столиці, адже він нетиповий для січня і нагадує звуки вибухів.

До слова, снігова гроза – це доволі рідкісне явище і в нас трапляється приблизно раз на десятиліття. Остання снігова гроза в Україні спостерігалася у грудні 2014 року. А цієї зими така гроза з громом була вже двічі.

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