В Киеве побит 88-летний температурный рекорд

По данным метеорологов, минимальная температура воздуха в Киеве в воскресенье, 4 февраля, составила +4,6°С.

В Киеве побит рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, минимальная температура воздуха в Киеве в воскресенье, 4 февраля, составила 4,6°С.

Этот показатель превысил на 2,1°С рекордное значение 1936 года.

Температурный рекорд в Киеве 4 февраля / Фото: Центральная геофизическая обсерватория

Отметим, что к утру 5 февраля в Киеве была гроза с громом и молнией. Это уже второй подобный случай за эту зиму.

Напомним, в Киеве вечером 11 января сначала пошел снег, а затем началась гроза с громом. Звуки грома вызвали панику у некоторых жителей столицы, ведь он нетипичен для января и напоминает звуки взрывов.

К слову, снежная гроза – это довольно редкое явление и у нас случается примерно раз в десятилетие. Последняя снежная гроза в Украине наблюдалась в декабре 2014 года. А этой зимой такая гроза была уже дважды.

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