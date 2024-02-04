В Киеве в метро военном стало плохо, а медики якобы испугались подходить к нему – соцсети

Автор видео утверждает, что медики якобы боялись пойти к военному, чтобы оказать помощь, потому что думали, что он их побьет.

В Сети распространилось видео, на котором автор утверждает, что военному стало плохо из-за контузии, а прибывшие на место медики якобы боялись к нему подходить оказывать помощь.

По словам автора, инцидент произошел на станции метро "Политехнический институт" в Киеве.

"Военный с контузией, а медики просто не понимают, что делать. Пытаемся разрулить ситуацию, но помощи, похоже, не дождемся... Я не знаю, как оставить этого человека. А врачи стоят и ничего не делают. Просим помочь, а они говорят, что его боятся, потому что думают, что он их побьет", – говорит автор видео.

В Киеве в метро военному стало плохо, а медики якобы боялись к нему подходить – соцсети

Представитель отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко в комментарии Нromadske сообщил, что мужчине медработники оказали помощь, в то же время от госпитализации он отказался.

На вопрос, были ли это те же медики, что на распространенном видео, полицейский ответил, что такой информации у него нет.

В Минздраве пока не прокомментировали информацию.

Ранее в Сети появилось видео, на котором полицейский жестоко избил военного в отделе полиции Киева. Полиция Киева прокомментировала.

Читайте ведущие новости дня: