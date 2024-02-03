НОВАЯ БЕДА В КИЕВЕ! Два моста через Днепр – в критическом состоянии! Эксперты бьют тревогу!

Еще летом специальная комиссия, созданная во исполнение решения СНБО, признала аварийными мосты Патона и Метро, и каждый десятый мост в Украине.

В аварийном состоянии или нетрудоспособны! Некоторые столичные мосты подвергают опасности киевлян и гостей города, потому что могут упасть? Более того, в таком аварийном состоянии сооружения находятся уже не первый год. Какие мосты могут не выдержать потока машин, будет ли транспортный коллапс из-за аварийности сооружений и планируют ли местные власти ремонтные работы, говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Мост Метро и городов Патона в Киеве – в нетрудоспособном состоянии. Официально. Еще летом специальная комиссия, созданная во исполнение решения СНБО, признала аварийными мосты Патона и Метро, и каждый десятый мост в Украине.

"Нетрудоспособное состояние" – это самая плохая квалификация, которая может быть для таких инженерных сооружений. В общей сложности существует пять состояний сооружения: от нового (первое состояние) до нетрудоспособного (пятое состояние).

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов бьет тревогу и говорит, что транспортная инфраструктура Украины на грани существования. Об этом он рассказал в комментарии Liga.net.

"Я инженер и не понимаю, как можно эксплуатировать сооружение, которое мы признаем официально по нашим нормам и стандартам нетрудоспособным. Это полная деградация всего инженерного. И если мы будем продолжать так и дальше, я боюсь, что мы просто потеряем всю свою инфраструктуру", – сказал он.

К слову, о том, что мост Метро является "нетрудоспособным", стало известно КГГА еще в 2017 году. Так почему же местные власти ничего не делали? Снова все спишут на папередников, как с закрытием станций столичного метро? Или найдут деньги и начнут ремонтировать?

Ремонтировать или реставрировать?

Однако с ремонтами мостов есть определенные нюансы. Например, мост Патона можно только реставрировать или ремонтировать, ведь это памятник архитектуры. Согласно украинскому законодательству, на таких объектах запрещено проводить капитальный ремонт или реконструкцию. А вот городов Метро такого статуса нет, поэтому здесь можно говорить о капитальном ремонте. Но может случиться так, что ремонтировать просто будет нечего, потому что время работает против нас, отмечают эксперты.

"В случае аварийной ситуации мы будем говорить о фактически строительстве нового моста или восстановления. Пока мы думаем, что можем решать о ремонте мостов, я очень сильно боюсь, что на самом деле это может решить какой-нибудь случай. То есть, когда у нас работает то, что за классификация нетрудоспособна, нас не должно удивлять тот факт, что завтра это может перестать работать", – считает Беспалов.

Когда начнут ремонтировать?

И тут возникает вопрос, что делать – закрывать мосты, ремонтировать или строить новые? Выход, оказывается, есть.

Высокопоставленный чиновник в Кабинете министров на условиях анонимности заявил Liga.net, что ремонтные работы могут начаться, только когда Подольским мостом, который недавно открывал мэр столицы Виталий Кличко, запустят полноценное движение.

Снова транспортный коллапс?

И чиновник из Кабмина, и транспортный эксперт разделяют мнение о том, что хаоса на дорогах не будет, пишет Liga.net. В частности инженер Дмитрий Беспалов отмечает, что сначала будет шок, но потом ситуация сбалансируется. Один из вариантов, который может быть рассмотрен – закрыть мосты для частного транспорта, но пустить большее количество общественного и разрешить курсировать экстренный транспорт, отмечает эксперт.

Вряд ли такая ситуация понравится автомобилистам и пользователи общественного транспорта также будут испытывать неудобства. Средняя продолжительность поездки увеличится с условных 60 минут до полутора часов. И не забывайте о сложной ситуации с метро, которая и так усложнила жизнь киевлянам и не только. Однако передвигаться по аварийным мостам тоже не комильфо, как говорится, поэтому ждем улучшения ситуации с инфраструктурой мостов не только в столице, но и по всей Украине.

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НОВАЯ БЕДА В КИЕВЕ! Два моста через Днепр – в критическом состоянии! Эксперты бьют тревогу!