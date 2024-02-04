В Патрульной полиции назвали главные причины ДТП

Правоохранители отметили, что чаще всего автопроисшествия с пострадавшими происходили в пятницу.

За прошлый 2023 год на дорогах Киева произошло 1894 ДТП с пострадавшими.

Итоги года были подведены в Патрульной полиции столицы.

В результате ДТП 103 человек погиб и еще 2133 получили травмы разной степени тяжести.

Правоохранители отметили, что чаще всего автопроисшествия с пострадавшими в Киеве прошли в пятницу. Пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 8,2% от всех ДТП).

Основными причинами аварий с пострадавшими являются:

нарушение правил маневрирования (40%);

превышение безопасной скорости (15%);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (14%);

переход проезжей части в неустановленном месте (9%);

несоблюдение безопасной дистанции (8%);

нарушение правил проезда перекрестков (4%).

За прошлый год в столице зарегистрировано 803 ДТП именно из-за пребывания водителя в нетрезвом состоянии. Полицейскими составлено 8191 протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения).

Напомним, что в смертельной аварии в Ровенской области погибли многодетные родители, в результате чего осиротели 13 детей.

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