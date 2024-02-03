НОВА БІДА У КИЄВІ! Два мости через Дніпро - в критичному стані! Експерти б'ють на сполох! 

Ще влітку спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійними мости Патона і Метро, та кожен десятий міст в Україні.

У аварійному стані або непрацездатні! Деякі столичні мости наражають на небезпеку киян та гостей міста, бо можуть впасти? Ба більше, у такому аварійному стані споруди знаходяться вже не перший рік. Які мости можуть не витримати потоку машин, чи буде транспортний колапс через аварійність споруд та чи планує місцева влада ремонтні роботи, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Міст Метро та міст Патона у Києві – у непрацездатному стані. Офіційно. Ще влітку спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійними мости Патона і Метро, та кожен десятий міст в Україні.

"Непрацездатний стан" – це найгірша кваліфікація, яка може бути для таких інженерних споруд. Загалом існує п’ять станів споруди: від нової (перший стан) до непрацездатної (п’ятий стан).

Інженер та транспортний експерт Дмитро Беспалов б’є на сполох і говорить, що транспортна інфраструктура України на межі існування. Про це він розповів в коментарі Liga.net.

"Я інженер і не розумію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами та стандартами непрацездатною. Це повна деградація всього інженерного. І якщо ми продовжуватимемо так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру", – сказав він.

До слова, про те, що міст Метро є "непрацездатним" стало відомо КМДА ще у 2017 році. То чому ж місцева влада нічого не робила? Знову все спишуть на папєрєдніков, як із закриттям станцій столичного метро? Чи таки знайдуть гроші і почнуть ремонтувати?

Ремонтувати чи реставрувати?

Однак, з ремонтами мостів є певні нюанси. Наприклад, міст Патона можна лише реставрувати або ремонтувати, адже – це пам'ятка архітектури. За українським законодавством, на таких об’єктах заборонено проводити капітальний ремонт чи реконструкцію. А от міст Метро такого статусу немає, тому тут можемо говорити про капітальний ремонт. Але може статися так, що ремонтувати просто буде нічого, бо час працює проти нас, зазначають експерти.

"У випадку аварійної ситуації ми будемо говорити про фактично будівництво нового моста або відновлення. Поки ми думаємо, що можемо вирішувати про ремонт мостів, я дуже сильно боюся, що насправді це може вирішити якийсь випадок. Тобто, коли у нас працює те, що за класифікацією є непрацездатним, нас не має дивувати той факт, що завтра це може перестати працювати", – вважає Беспалов.

Коли почнуть ремонтувати?

І тут виникає питання, що ж робити – закривати мости, ремонтувати чи будувати нові? Вихід, виявляється, є.

Високопосадовець в Кабінеті міністрів на умовах анонімності заявив Liga.net, що ремонтні роботи можуть розпочатися, щойно Подільським мостом, який нещодавно відкривав мер столиці Віталій Кличко, запустять повноцінний рух.

Знову транспортний колапс?

І високопосадовець з Кабміну, і транспортний експерт поділяють думку про те, що хаосу на дорогах не буде, пише Liga.net. Зокрема, інженер Дмитро Беспалов зазначає, що спочатку буде шок, але потім ситуація збалансується. Один із варіантів, який може бути розглянутий – закрити мости для приватного транспорту, але пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, зазначає експерт.

Навряд чи така ситуація сподобається автомобілістам та й користувачі громадського транспорту також будуть відчувати незручності. Середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хвилин до півтори години. І не забуваймо про складну ситуацію з метро, яка і так ускладнила життя киянам і не тільки. Однак, пересуватися аварійними мостами теж не комільфо, як то кажуть, тому чекаємо на покращення ситуації з інфраструктурої мостів не тільки у столиці, але й по всій Україні.

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НОВА БІДА У КИЄВІ! Два мости через Дніпро - в критичному стані! Експерти б'ють на сполох!