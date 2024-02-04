У Патрульній поліції назвали головні причини ДТП

Правоохоронці зауважили, що найчастіше автопригоди з постраждалими відбувалися у п'ятницю.
За минулий 2023 рік на дорогах Києва сталася 1894 ДТП з постраждалими.
Підсумки року підвели у Патрульній поліції столиці.
Унаслідок ДТП 103 людина загинула та ще 2133 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Правоохоронці зауважили, що найчастіше автопригоди з постраждалими у Києві відбулися у п'ятницю. Пік аварійності припадає на 17-ту годину (в цей час було скоєно 8,2% від усіх ДТП).
Основними причинами автопригод з постраждалими є:
- порушення правил маневрування (40 %);
- перевищення безпечної швидкості (15 %);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів (14 %);
- перехід проїзної частини у невстановленому місці (9 %);
- недотримання безпечної дистанції (8 %);
- порушення правил проїзду перехресть (4 %).
За минулий рік в столиці зареєстровано 803 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані. Поліцейськими складено 8191 протоколів за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння).
Нагадаємо, що у смертельній аварії на Рівненщині загинули багатодітні батьки, в результаті чого осиротіли 13 дітей.
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