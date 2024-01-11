"Вибухи" у Києві – це грім: столицю раптово охопила бурхлива негода (відео)

Пізно ввечері 11 січня Київ накрила негода, почалася гроза з громом та снігопад.

У Києві ввечері 11 січня спочатку пішов сніг, а потім почалася гроза з громом.

Кадри з незвичною негодою очевидці поширюють у Мережі.

Звуки грому викликали паніку у деяких мешканців столиці, адже він нетиповий для січня і нагадує звуки вибухів.

Мешканці Києва сполошились та висувають різні версії:

Друзі, що це бахкає?!

Вибухи є, а тривоги нема.

Грім та блискавка + снігопад = погодні умови, які ми заслужили у січні.

Може, це наші щось по Росії вже запускають?

Зазначимо, що снігова гроза – це доволі рідкісне явище і в нас трапляється приблизно раз на десятиліття. Остання снігова гроза в Україні спостерігалася в грудні 2014 року.

Не вибухи, а грім: у Києві лютує негода

Нагадаємо, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм попередив, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.

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