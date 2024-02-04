У Києві в метро військовому стало погано, а медики нібито злякалися підходити до нього – соцмережі

Автор відео стверджує, що медики нібито боялися піходити до військового, щоб надати допомогу, бо думали, що він їх поб'є.

У Мережі поширилося відео, на якому автор стверджує, що військовому стало зле через контузію, а медики, які прибули на місце, нібито боялися до нього підходити надавати допомогу.

За словами автора, інцидент трапився на станції метро "Політехнічний інститут" у Києві.

"Військовий з контузією, а медики просто не розуміють, що робити. Намагаємося розвʼязати ситуацію, але допомоги, схоже, не дочекаємося... Я не знаю, як залишити цю людину. А лікарі стоять і нічого не роблять. Просимо допомогти, а вони кажуть, що його бояться, бо думають, що він їх поб'є", – каже автор відео.

У Києві в метро військовому стало погано, а медики нібито боялися до нього підходити – соцмережі

Представник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі Нromadske повідомив, що чоловікові медпрацівники надали допомогу, водночас від госпіталізації він відмовився.

На запитання, чи були це ті самі медики, що на поширеному відео, поліцейський відповів, що такої інформації в нього немає.

У МОЗ поки не прокоментували інформацію.

Раніше у Мережі з'явилося відео, на якому поліцейський жорстоко побив військового у відділі поліції Києва. Поліція Києва прокоментувала.

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