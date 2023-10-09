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У Києві оголошений І рівень небезпечності: яка причина і що робити

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Києві оголошений І рівень небезпечності: яка причина і що робити

Буревій / Ілюстративне фото / Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Фахівці закликають киян зачинити всі вікна та не ходити під деревами.

У Києві 9 жовтня оголошений І рівень небезпечності через сильні пориви вітру, які очікуються протягом дня. Фахівці дали кілька рекомендацій у зв’язку з цим.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності", – вказано заяві КМВА.

Фахівці закликають дотримуватись таких рекомендацій під час сильного вітру:

  • слід щільно зачинити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулицях триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • намагатися не перебувати поблизу великих дерев, особливо тополь. Намагатися не паркувати поруч із ними автомобілі.

Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди на 9 жовтня, у Києві та області очікуються мінлива хмарність та поривчастий вітер до 15-20 м/с. Денна температура повітря у столиці становитиме +8 +10.

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Дата публікації
Перегляди
1312
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