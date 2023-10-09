В Киеве объявлен І уровень опасности: какая причина и что делать

Специалисты призывают киевлян закрыть все окна и не ходить под деревьями.
В Киеве 9 октября объявлен I уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые ожидаются в течение дня. Специалисты дали несколько рекомендаций в этой связи.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В течение дня в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с и I уровень опасности", – говорится в заявлении КГВА.
Специалисты призывают соблюдать такие рекомендации во время сильного ветра:
- следует плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улицах держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- стараться не находиться вблизи больших деревьев, особенно тополей. Стараться не парковать рядом с ними автомобили.
Напомним, согласно прогнозу погоды на 9 октября, в Киеве и области ожидаются переменная облачность и порывистый ветер до 15-20 м/с. Дневная температура воздуха в столице составит +8+10.
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