У Києві підприємці вийшли на акцію протесту: відео

У Києві підприємці вийшли на акцію протесту: відео

Поліція посилила охорону під Радою.

У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Підприємці виступають за відстрочення запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке передбачає законопроєкт №5866-1.

Поліція посилила охорону під Радою.

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А ще сьогодні тут очікується президент України Володимир Зеленський.

Площу Конституції, яка розташована між Радою та Маріїнським палацом, розділили кордоном із поліцейських мікроавтобусів. Підприємців перевіряють на наявність зброї або інших небезпечних предметів.

Зазначимо, у Верховній Раді подали на реєстрацію проєкт закону, яким пропонується скасувати штрафи для ФОПів, які не встановили касові апарати.

Нагадаємо, понад два десятки травмованих і два кримінальних провадження через хуліганство та через насильство щодо правоохоронців: такі підсумки протестів підприємців під Верховною Радою 26 січня.

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