Залишив непритомну біля під'їзду: в Києві таксист пригостив пасажирку кавою з психоторопом та обікрав

Залишив непритомну біля під'їзду: в Києві таксист пригостив пасажирку кавою з психоторопом та обікрав

Внаслідок отруєння дівчина майже добу перебувала у комі.

У Києві таксист пригостив пасажирку кавою з невідомою психоторопною речовиною та обікрав.

Внаслідок отруєння дівчина майже добу перебувала у комі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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"До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на автозаправній станції по вулиці Донській, водій таксі підмішав знайомій у каву невідомий психотропний препарат і після того, як вона знепритомніла, відібрав її телефон та цінні речі. Нападник залишив жінку біля під’їзду багатоповерхівки та втік. Лікарі констатували у 32-річної потерпілої гостре медикаментозне отруєння. Нині вона перебуває під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки зловмисника і вже за декілька годин затримали його за місцем проживання.

Під час невідкладного обшуку помешкання фігуранта слідчо-оперативна група вилучила телефон потерплої та пігулки, які він додав у напій.

Зловмисником виявився іноземець, 1997 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі Дніпровського управлінні поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченим ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Іноземцю загрожує до п'ятнадцяти років в’язниці із конфіскацією майна.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві таксист побив пасажира, який попросив увімкнути радіо "Маямі".

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