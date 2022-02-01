У Києві чоловік жорстоко побив двох жінок посеред вулиці (фото)

У Києві чоловік жорстоко побив двох жінок посеред вулиці (фото)

Нападник нічого не вкрав.

У Києві невідомий чоловік жорстоко побив двох літніх жінок посеред вулиці Йорданської, що в Оболонському районі. Події сталися близько сьомої ранку 31 січня із різницею в 15 хвилин.

Про це ТСН.ua розповів син однієї з постраждалих.

За його словами, нападник нічого не вкрав у мами, хоча в неї були сумка, телефон та гаманець. Зловмисника вже шукають правоохоронці. Чоловік вважає, що маму побили заради розваги. Зараз жінка знаходиться у лікарні. Ще одна постраждала - у реанімації.

"Прошу, якщо є хоч якась інформація, щось хтось щось бачив, дайте знати. Це дуже важливо. Телефон: 063 861 61 91", - сказав син постраждалої.

Нагадаємо, що у Києві засудили студента Київського фахового коледжу електронних приладів. Хлопець зайнявся сексом із дівчиною, якій ще не виповнилось 16 років.

dtp.kiev.ua

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