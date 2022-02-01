У Києві від коронавірусу вакцинували понад 21 тисячу дітей

Вакциновано від 12 до 15 років - 6400 осіб, від 16-17 років - 15 265.

У Києві від коронавірусу вакциновано 21 655 дітей віком від 12 до 17 років.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська у коментарі "Укрінформу".

"Вакциновано від 12 до 15 років - 6400 осіб, від 16-17 років - 15 265", - зазначила вона.

Як повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, у Києві наразі на дистанційний режим було переведено близько 70 закладів освіти.

За словами Старостенко, досить багато школярів не щеплені, хоча вакцинація дозволена від 12 років. Старостенко закликала батьків щепити своїх дітей найближчим часом, якщо цього ще не зробили.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я скасувало вимогу про обов'язкову наявність всіх рутинних щеплень у підлітків для отримання вакцинації проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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