В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста: видео

Полиция ужесточила охрану под Радой.
В Киеве ФЛП вышли на акцию протеста. Предприниматели выступают за отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО), которая предусматривает законопроект №5866-1.
Полиция ужесточила охрану под Радой.
А сегодня здесь ожидается президент Украины Владимир Зеленский.
Площадь Конституции, расположенная между Радой и Мариинским дворцом, разделили границей из полицейских микроавтобусов. Предпринимателей проверяют на наличие оружия или других опасных предметов.
Отметим, в Верховной Раде подали на регистрацию проект закона, которым предлагается отменить штрафы для ФЛП, которые не установили кассовые аппараты.
Напомним, более двух десятков травмированных и два уголовных производства из-за хулиганства и из-за насилия в отношении правоохранителей: таковы итоги протестов предпринимателей под Верховной Радой 26 января.
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