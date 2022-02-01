В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста: видео

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста: видео

Полиция ужесточила охрану под Радой.

В Киеве ФЛП вышли на акцию протеста. Предприниматели выступают за отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО), которая предусматривает законопроект №5866-1.

Полиция ужесточила охрану под Радой.

Также читайте В "Дії" запустили новую услугу для ФЛП

А сегодня здесь ожидается президент Украины Владимир Зеленский.

Площадь Конституции, расположенная между Радой и Мариинским дворцом, разделили границей из полицейских микроавтобусов. Предпринимателей проверяют на наличие оружия или других опасных предметов.

Отметим, в Верховной Раде подали на регистрацию проект закона, которым предлагается отменить штрафы для ФЛП, которые не установили кассовые аппараты.

Напомним, более двух десятков травмированных и два уголовных производства из-за хулиганства и из-за насилия в отношении правоохранителей: таковы итоги протестов предпринимателей под Верховной Радой 26 января.

Читайте также: