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У Києві 16-річний студент підпалив авто для ЗСУ: що відомо (фото)

У Києві 16-річний студент підпалив авто для ЗСУ: що відомо (фото)

Підозрюваний на камерах спостереження / Фото: Поліція Києва / Facebook

Журналісти одного з інтернет-видань зібрали кошти та придбали автівку, яку збиралися передати військовим.

Поліція Києва затримала 16-річного студента, який підпалив авто для ЗСУ.

16 вересня у поліції Києва повідомили про затримання підозрюваного у підпалі автівки.

Як повідомили правоохоронці, журналісти одного з інтернет-видань зібрали кошти та придбали автівку, яку збиралися передати військовим.

Проте вночі автомобіль підпалили.

Виконавцем виявився 16-річний студент.

Неповнолітній погодився виконати замовлення російських спецслужб, для цього навіть приїхав з Черкащини до Києва на декілька днів. 

Куратори з рф обіцяли хлопцю 1000 доларів за "завдання", однак все, що він отримав натомість — перспективу провести у тюрмі наступні вісім років.

Підпал автівки для ЗСУ / © Поліція Києва / Facebook
Підпал автівки для ЗСУ / Фото: Поліція Києва / Facebook

Вночі порушник облив легкозаймистою сумішшю автівку, яка стояла у в Подільському районі та підпалив її.

Підпал автівки для ЗСУ / Фото: Поліція Києва / Facebook / ©
Підпал автівки для ЗСУ / Фото: Поліція Києва / Facebook

Свій злочин студент зняв на відео, як доказ виконаної "роботи".

Підпал автівки для ЗСУ / Фото: Поліція Києва / Facebook / ©
Підпал автівки для ЗСУ / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві Служба Безпеки затримала одразу п’ятьох паліїв. Злочинці підпалили п’ять службових авто військових у трьох різних районах столиці, залишивши на місці злочину провокаційні листівки. Російські спецслужби вийшли на паліїв, коли ті шукали заробіток у телеграмі. Фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли фото російським кураторам для погодження.

Палили військові авто та знімали це! СБУ затримала паліїв військових авто в Кропивницькому!

Палили військові авто та знімали це! СБУ затримала паліїв військових авто в Кропивницькому!

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