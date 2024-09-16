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Нічна атака дронів на Київщину: в ОВА показали наслідки, є постраждала

Нічна атака дронів на Київщину: в ОВА показали наслідки, є постраждала

Наслідки російської атаки на Київщину 16 жовтня

Потерпілу госпіталізували до столичної лікарні, їй надається допомога.

У понеділок, 16 вересня, російські війська вчергове атакували Київську область ударними дронами. Внаслідок удару одна людина отримала травми. 

Про це повідомили у Київській військовій адміністрації.

Зазначається, що пошкоджено пʼять приватних будинків та пʼять автомобілів.

"На жаль, місцева жителька отримала поранення. Потерпілу госпіталізпошкожовано до столичної лікарні, їй надається допомога", - йдеться в повідомленні.

Наслідки російської атаки на Київщину 16 жовтня / ©
Наслідки російської атаки на Київщину 16 жовтня

Крім того, сталося загоряння трав’яного настилу.

Наслідки російської атаки на Київщину 16 жовтня / ©
Наслідки російської атаки на Київщину 16 жовтня

Нагадаємо, російські війська атакували Україну безпілотниками "Шахед" ввечері 15 вересня та в ніч проти 16 вересня. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.

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