Нічна атака дронів на Київщину: в ОВА показали наслідки, є постраждала

Потерпілу госпіталізували до столичної лікарні, їй надається допомога.

У понеділок, 16 вересня, російські війська вчергове атакували Київську область ударними дронами. Внаслідок удару одна людина отримала травми.

Про це повідомили у Київській військовій адміністрації.

Зазначається, що пошкоджено пʼять приватних будинків та пʼять автомобілів.

"На жаль, місцева жителька отримала поранення. Потерпілу госпіталізпошкожовано до столичної лікарні, їй надається допомога", - йдеться в повідомленні.

Наслідки російської атаки на Київщину 16 жовтня

Крім того, сталося загоряння трав’яного настилу.

Наслідки російської атаки на Київщину 16 жовтня

Нагадаємо, російські війська атакували Україну безпілотниками "Шахед" ввечері 15 вересня та в ніч проти 16 вересня. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.

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