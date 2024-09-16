Нічна атака дронів на Київщину: в ОВА показали наслідки, є постраждала

Потерпілу госпіталізували до столичної лікарні, їй надається допомога.
У понеділок, 16 вересня, російські війська вчергове атакували Київську область ударними дронами. Внаслідок удару одна людина отримала травми.
Про це повідомили у Київській військовій адміністрації.
Зазначається, що пошкоджено пʼять приватних будинків та пʼять автомобілів.
"На жаль, місцева жителька отримала поранення. Потерпілу госпіталізпошкожовано до столичної лікарні, їй надається допомога", - йдеться в повідомленні.
Крім того, сталося загоряння трав’яного настилу.
Нагадаємо, російські війська атакували Україну безпілотниками "Шахед" ввечері 15 вересня та в ніч проти 16 вересня. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.