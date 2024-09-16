На Київщині чоловік облив бензином та підпалив співмешканку: що йому загрожує

У Фастівському районі на Київщині чоловік під час конфлікту облив співмешканку бензином та підпалив, внаслідок чого вона загинула на місці.

Про це передає поліція Київської області.

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Інцидент стався 13 вересня. До місцевого райуправління поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Великі Гуляки. У будинку перебувала 62-річна власниця. Пожежники загасили вогонь, однак врятувати жінку не вдалося.

Поліцейські оперативно затримали палія. Чоловік пояснив, що під час розпиття спиртних напоїв між ним та жінкою виникла сварка. Зловмисник спершу взяв каністру з бензином, ударив співмешканку по голові, а потім облив бензином і підпалив.

Вийшовши з будинку надвір, він підпер вхідні двері палицею, аби жінка не змогла врятуватися.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ) та умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ). Зловмисникові загрожує довічне позбавлення волі.

Затриманий зловмисник

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік забив до смерті 33-річну приятельку, а її тіло закопав у лісі.

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