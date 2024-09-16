В Киеве 16-летний студент поджег авто для ВСУ: что известно (фото)

Журналисты одного из интернет-изданий собрали средства и приобрели машину, которую собирались передать военным.

Полиция Киева задержала 16-летнего студента, который поджег авто для ВСУ.

16 сентября в полиции Киева сообщили о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля.

Как сообщили правоохранители, журналисты одного из интернет-изданий собрали средства и приобрели машину, которую собирались передать военным.

Однако ночью автомобиль подожгли.

Исполнителем оказался 16-летний студент.

Несовершеннолетний согласился выполнить заказ российских спецслужб, для этого даже приехал из Черкасской области в Киев на несколько дней.

Кураторы из России обещали парню 1000 долларов за "задание", однако все, что он получил взамен – перспективу провести в тюрьме следующие восемь лет.

Поджог автомобиля для ВСУ / Фото: Полиция Киева / Facebook

Ночью нарушитель облил легковоспламеняющейся смесью автомобиль, который стоял в Подольском районе, и поджег его.

Поджог автомобиля для ВСУ / Фото: Полиция Киева/Facebook

Свое преступление студент снял на видео, как доказательство проделанной "работы".

Поджог автомобиля для ВСУ/Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве Служба Безопасности задержала сразу пять поджигателей. Преступники подожгли пять служебных авто военных в трех разных районах столицы, оставив с поличным провокационные открытки. Российские спецслужбы вышли на поджигателей, когда те искали заработок в телеграмме. Фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли фото российским кураторам для согласования.

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