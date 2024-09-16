Забруднення річок: "Київводоканал" готується до посиленого водоочищення

У Міндовкілля запевняють, що загрози водопостачанню Києва немає, є запаси активованого вугілля для очищення.

"Київводоканал" готується до посиленого очищення води від органічних сполук та неприємного запаху. Загрози водопостачанню Києва немає, є запаси активованого вугілля для очищення.

Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Щодо питної води, були проведені зустрічі з "Київводоканал", вони брали пробу води у найзабрудненіших місцях річки Десна на території Чернігівської області", – сказав Краснолуцький.

За словами заступника міністра, за допомогою адсорбентів, зокрема активованого вугілля результати показували, що воно дає можливість очистити воду від органічних сполук та позбавити від неприємного запаху.

"З тими запасами, які зробив "Київводоканал" є запас активованого вугілля. Вони готуються до посиленого водоочищення, тому загрози водопостачання для киян немає", – наголошує Краснолуцький.

Нагадаємо, пляма забруднення, що рухається Десною, вже дійшла до Київської області. Станом на 15 вересня вона спостерігається між селами Літки та Рожни.

Раніше повідомлялося, що забрудення РФ річок Сейм та Десна завдало екосистемі України шкоди на 400 млн гривень.

Забруднення річок Сейм та Десна: головний санітарний лікар Києва прокоментував ситуацію

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