Забруднення повітря в Києві: в КМДА зробили важливе попередження

У кількох районах Києва найближчими днями може погіршитися якість повітря.

У кількох районах Києва може погіршитися якість повітря через лісову пожежу під Вишгородом.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Поблизу села Катюжанка у Вишгородському районі горять ліси, тож це може призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Погіршення якості повітря в Києві: що радить влада

Киян закликали передусім обмежити перебування на свіжому повітрі, а дітям та вагітним відмовитися від тривалих прогулянок. Також потрібно:

тримати вікна зачиненими;

за можливості включити кондиціювання та очищення повітря;

здійснювати вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;

пити підсолену та мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Нагадаємо, кияни вже скаржаться, що в повітрі стоїть запах горілого і нічим дихати, особливо вночі.

Так, 16 вересня зранку середній рівень забруднення повітря спостерігався на лівому березі столиці. Тож для жителів таких районів, як Деснянський, Дарницький та Дніпровський ситуація на краще не змінилася.

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