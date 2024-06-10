У Києві 10 червня діятимуть стабілізаційні відключення: коли саме

За вказівкою "Укренерго", сьогодні у столиці з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

У Києві в понеділок, 10 червня діятимуть стабілізаційні відключення.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За вказівкою "Укренерго", сьогодні у столиці з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів графіки, зазначив начальник КМВА.

Відключення світла 10 червня / Фото: КМДА

"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики", – резюмував Попко.

Нагадаємо, від 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла для областей.

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