В Києві сталася масштабна пожежа на складі: що про це відомо (фото)

Вогонь розповсюдився на площу у чотири тисячі метрів квадратних.

В Києві у Броварському районі сталася масштабна пожежа на площі в чотири тисячі квадратних метрів. Загорівся склад з піддонами.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, загоряння сталося на території Зазимської територіальної громади. Там палав склад з піддонами. Вогонь розповсюдився на площу у чотири тисячі метрів квадратних.

“До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди “Зазим’є”, “Погреби”, “Пухівка”. О 04:55 пожежа була ліквідована. На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки”, - розповіли в пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що найближчим часом ситуація зі світлом у Києві та області зміниться.

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