Невідомий кинув гранату поблизу житлового будинку у Києві (відео)

Підозрюваного впізнали і зараз розшукують.

У Києві, в районі житлового масиву на Нивках, чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку. За словами мешканців, багатоповерхівки, 9 червня ввечері поблизу одного з під’їздів у траві виникла воронка від вибуху.

Про це повідомляє спільнота Київ-Сирець у соцмережах, а також "Уніан".

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Правоохоронці вже працюють на місці вибуху.

За словами очевидців, підозрюваного впізнали і зараз шукають. Він одягнений у зелену футболку та білі картаті шорти.

Раніше вибух пролунав у Луцьку. Інцидент стався у відділенні "Нової пошти". Містянин замовив три піротехнічні імітаційні гранати, а отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці. Він випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат, і та вибухнула.

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