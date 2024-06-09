Неизвестный бросил гранату у жилого дома в Киеве (видео)

В Киеве, в районе жилмассива на Нивках, мужчина бросил гранату в фасад жилого дома. По словам жителей, многоэтажки, 9 июня вечером у одного из подъездов в траве возникла воронка от взрыва.

Об этом сообщает сообщество Киев-Сырец в соцсетях, а также "Униан".

По предварительным данным, никто не пострадал. Правоохранители уже трудятся на месте взрыва.

По словам очевидцев, подозреваемого узнали и сейчас ищут. Он одет в зеленую футболку и белые клетчатые шорты.

Ранее взрыв прогремел в Луцке. Инцидент произошел в отделении "Новой почты". Гражданин заказал три пиротехнических имитационных гранаты, а получив посылку, решил осмотреть их на месте. Он случайно выдернул чеку одной из обучающих гранат, и та взорвалась.

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