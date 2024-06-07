Під Києвом зник 17-річний хлопець: фото, прикмети

Олександр Лебединський з Бучі 6 червня близько 7 години ранку пішов на електричку, щоб їхати до Ірпеня, та дотепер не повернувся.
Під Києвом зник 17-річний хлопець Олександр Лебединський.
Про це повідомляє поліція Київщини.
"У четвер, 6 червня, близько 22:40 до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення підлітка, який близько 7 години ранку пішов на електропотяг, щоб їхати до Ірпеня, та дотепер не повернувся", – йдеться у повідомленні.
На розшук зниклого залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад відділення № 1 Бучанського районного управління поліції, офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.
Прикмети підлітка: 17 років, худорлявої статури, волосся – світле, очі – карі.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування Олександра, одразу повідомляйте на спецлінію "102", – просять у поліції.
Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були самі та у білизні бігали між будинками.
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