Під Києвом зник 17-річний хлопець: фото, прикмети

Олександр Лебединський з Бучі 6 червня близько 7 години ранку пішов на електричку, щоб їхати до Ірпеня, та дотепер не повернувся.

Під Києвом зник 17-річний хлопець Олександр Лебединський.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"У четвер, 6 червня, близько 22:40 до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення підлітка, який близько 7 години ранку пішов на електропотяг, щоб їхати до Ірпеня, та дотепер не повернувся", – йдеться у повідомленні.

На розшук зниклого залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад відділення № 1 Бучанського районного управління поліції, офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.

Прикмети підлітка: 17 років, худорлявої статури, волосся – світле, очі – карі.

17-річний Олександр Лебединський / Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування Олександра, одразу повідомляйте на спецлінію "102", – просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були самі та у білизні бігали між будинками.

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