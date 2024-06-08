Під Києвом на АЗС чоловік у військовій формі кидався з ножем на касирку: з'явилося відео

Свідки інциденту кажуть, що чоловік був у стані алкогольного спʼяніння.

На Київщині, у суботу, 8 червня, на трасі Київ-Харків поблизу села Бзів Броварського району чоловік у військовій формі кидався з ножем на касирку АЗС.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Реальний Київ".

Відомо, що чоловік у військовій формі зайшов на АЗС з гучно увімкненою музикою у колонці. Він був у стані алкогольного спʼяніння. На прохання вимкнути музику чоловік не реагував, а потім дістав ніж і почав кидатись на касирку.

Під Києвом на АЗС чоловік у військовій формі дістав ніж та почав кидатись на касирку

Свідки кажуть, що поліція нібито відмовилась шукати чоловіка, мовляв, можливо, його спровокували самі співробітники АЗС.

Нагадаємо, двоє чоловіків напали на військового в центрі Києва – нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.

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