У Києві стався вибух в багатоповерхівці: у чому причина (відео)

За попередньою інформацією, в одній із квартир вибухнув акумулятор.

У п’ятницю, 7 червня, в одному з багатоповерхових будинків на Софіївській Борщагівці у Києві пролунав вибух.

Відео з місця інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, що з вікна третього поверху будинку йде білий дим. Шибка у вікні — вибита, ймовірно, вибухом.

За попередньою інформацією, в одній із квартир вибухнув акумулятор.

Офіційної інформації про НП наразі не було.

У Києві стався вибух в багатоповерхівці

Нагадаємо, протягом ночі 7 червня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. Тривога тривала чотири години. В регіоні працювали сили ППО.

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