У Києві ТЦК прийшли на захід ЛГБТК+ спільноти: деталі

У Києві представники ТЦК прийшли на захід ЛГБТК+ спільноти і почали перевіряти у присутніх документи.

У Києві співробітники ТЦК навідалися до представників KyivPride, які готували ЛГБТК+ подію.

Про це йдеться на сторінці організації.

"8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО UkrainePride до місця проведення події (арт-центр Closer) прибули представники ТЦК Подільського району м. Києва", – йдеться в повідомленні.

За інформацією KyivPride, військкоми перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження ВЛК.

"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу. У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію", – йдеться в заяві організації ЛГБТ+ спільноти.

Такі дії KyivPride розцінює, "як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні".

Київський міський ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент.

Раніше українка розповіла, що виходить заміж за ЛГБТ-військового, щоб забезпечити права його партнера.

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