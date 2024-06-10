У Києві чоловік кинув гранату у вікно квартири: став відомий мотив зловмисника

У Києві чоловік підірвав гранату, внаслідок детонації постраждала жінка. Поліція вже затримала зловмисника. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва.

Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі готують йому повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, подія відбулась вчора близько о 22:00. До поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець, перебуваючи біля багатоповерхового будинку, кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Боєприпас відскочив від склопакету та вибухнув, впавши на землю.

Внаслідок події осколкове поранення руки отримали 36-річна жінка, яка в цей час перебувала на вулиці. Після надання медичної допомоги, лікарі відпустили її додому.

За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами).

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