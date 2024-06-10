В Киеве 10 июня будут действовать стабилизационные отключения: когда именно

По указанию "Укрэнерго" сегодня в столице с 16:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

В Киеве в понедельник, 10 июня, будут действовать стабилизационные отключения.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По указанию "Укрэнерго" сегодня в столице с 16:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей графики, отметил начальник КМВА.

Отключение света 10 июня / Фото: КГГА

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы", – резюмировал Попко.

Напомним, с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света для областей.

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