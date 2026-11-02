Київ надовго залишається без світла: чому енергетики не можуть відновити електропостачання

Відключення світла у Києві / © Фото з відкритих джерел

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Через високу інтенсивність російських атак і безперервні повітряні тривоги Київ змушений вже кілька днів надовго залишатися без світла. Енергетики просто позбавлені змоги безпечно проводити відновлювальні роботи на розтрощених підстанціях.

Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» та член профільного комітету ВРУ з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі «Київ24».

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Чому Київ надовго залишається без світла

За його словами, подекуди часові паузи між тривогами звужуються лише до 40 хвилин, чого катастрофічно замало, аби бригади «Укренерго» та ДТЕК навіть встигли дістатися до пошкоджених майданчиків і виконали хоча б базові роботи.

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За словами Нагорняка, єдиним дієвим рішенням для повернення електроенергії в домівки містян є суттєве зміцнення ППО проти реактивних дронів.

ППО має бути посилена настільки, аби реактивні російські дрони навіть не долітали до Київської області.

Київщину накрили перебої зі світлом і водою

Нагадаємо, 2 листопада у Київській області було запроваджено екстрені відключення електроенергії внаслідок постійних ударів по енергосистемі.

Зокрема в Білій Церкві через влучання БпЛА в інфраструктурний обʼєкт оголосили про тимчасову зупинку водопостачання. Міська рада закликала мешканців терміново зробити запас води, поки фахівці проводять аварійні роботи для якнайшвидшого відновлення її подачі.

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