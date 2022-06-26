У кількох районах Києва знову лунають вибухи

У кількох районах Києва знову лунають вибухи

У Києві 26 червня знову повідомляють про вибухи.

Удень 26 червня під час повітряної тривоги жителі Києва почали повідомляти про звуки вибухів. Їх було чутно у різних районах столиці.

Наразі офіційно влада не коментувала вибухи.

Утім, зауважимо, що вони сталися після того, як ЗМІ повідомили про масовий випуск ракет з території Білорусі.

Наголосимо, що зараз у столиці та Київській області продовжує лунати повітряна тривога. Тож перебувайте в укриттях до відбою.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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