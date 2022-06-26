У Києві відновили тиск у мережі водопостачання

У Києві відновили тиск у мережі водопостачання

Внаслідок ракетних ударів у кількох районах столиці знизився тиск у мережі водопостачання.

У Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці відновили тиск у мережі водопостачання.

Про це повідомляє "Київводоканал".

Зранку о 6:25 було зафіксоване різке зниження тиску в мережі у декількох районах Києва. За попередньою інформацією це пов'язано з ранковими вибухами.

Нагадаємо, у Миколаєві в каналізацію змили зимовий черевик: він зупинив роботу насосу (фото).

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