У Києві шахрай продавав волонтерам неякісні бронежилети: фото

За кожен «бронежилет» ділки отримували від 10 тис. до 16 тис. грн. Насправді елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

У Києві затримано організатора схеми зі збуту неякісних бронежилетів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

У межах досудового розслідування встановлено, що продаж військових товарів неналежної якості організував мешканець Києва, який залучив до протиправної схеми пособників.

"Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів 5-го класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі. За кожен "бронежилет" ділки отримували від 10 тис. до 16 тис. грн. Насправді елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Встановлено, що бронежилети продавали навіть представникам волонтерських організацій, що допомагають Збройним силам.

За результатами багаторівневої спецоперації та під час контролю за вчиненням злочину організатора схеми було затримано. Проти зловмисника відкрито провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.

Нагадаємо, до Києва намагався в'їхати чоловік із повною машиною зброї.

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