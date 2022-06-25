У Білій Церкві люди постраждали під час штурму секонд-хенду: відео

У Білій Церкві люди постраждали під час штурму секонд-хенду: відео

Натовп містян, які зібралися під секонд-хендом у день завозу, зламали перила і ледь не виламали двері під час відкриття крамниці.

У Білій Церкві на Київщині люди постраждали під час штурму секонд-хенду.

Один з постраждалих, попередньо, зламав таз, хлопця забрала швидка.

Відео оприлюднив Telegram-канал "Біла Церква - без табу".

Судячи з опублікованого відео, у штурмі магазину брала участь як молодь, так і дорослі люди. Вони наполегливо намагалися протиснутися вперед, працюючи ліктями та навалюючись на сусідів.

Перила на сходах не витримали і більшість покупців упали на землю.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав дієві рекомендації, як прибрати запах секонд-хенду з речей у домашніх умовах.

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