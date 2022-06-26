Росія знову вдарила ракетами по Києву: у ДСНС показали наслідки обстрілу житлового будинку (фото, відео)

Росія знову вдарила ракетами по Києву: у ДСНС показали наслідки обстрілу житлового будинку (фото, відео)

Росіяни 26 червня завдали чергового ракетного удару по Києву.

Російські окупанти під ранок 26 червня потужно обстріляли столицю, у результаті чого сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

Фото наслідків обстрілів РФ опублікували у ДСНС.

Наразі на місці тривають заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. Під завалами будинку є люди. Частину мешканців евакуйовано, двох постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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