Холерна паличка у воді в Києві: водоканал спростував фейк

Холерна паличка у воді в Києві: водоканал спростував фейк

У Мережі розповсюджують фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у водопровідній воді.

У "Київводоканалі" спростували інформацію про те, що вода може бути небезпечна та через неї можуть поширюватись хвороби.

Фейк опублікували в пабліках та чатах різних міст. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою.

Комунальники підкреслили, що фейк спрямований на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.

"Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області провели перевірку води в річках Дніпро та Стугна. Її визнали небезпечною для купання.

Спалах холери: наскільки ймовірне поширення тяжких хвороб на півдні України

Читайте також: