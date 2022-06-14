Холерна паличка у воді в Києві: водоканал спростував фейк

У Мережі розповсюджують фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у водопровідній воді.
У "Київводоканалі" спростували інформацію про те, що вода може бути небезпечна та через неї можуть поширюватись хвороби.
Фейк опублікували в пабліках та чатах різних міст. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою.
Комунальники підкреслили, що фейк спрямований на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.
"Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Київській області провели перевірку води в річках Дніпро та Стугна. Її визнали небезпечною для купання.
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