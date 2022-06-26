Кличко з місця подій прокоментував наслідки ракетних ударів по Києву (відео)

26 червня російські окупанти обстріляли українську столицю ракетами. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

Мер Києва Віталій Кличко з місця подій у Шевченківському районі столиці, де у багатоповерхівку влучила російська ракета, розповів про наслідки та постраждалих.

Так, за словами мера, зараз постраждалим надається медична допомога, ті, хто в лікарні – в стабільному стані. За словами лікарів, немає критичної загрози для їхнього життя.

"Тим не менш, поки остаточну інформацію ми отримати не можемо, так як будівля зруйнована і зараз ми чуємо, що люди знаходяться під завалами, вони живі. Рятувальники зараз намагаються їх дістати. Задимленість достатньо висока і робиться все для того, щоб максимально швидко дійти до людей (які під завалами - ред.)", - зазначив очільник Києва.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги, яку було оголошено близько шостої години ранку в неділю, 26 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Окупанти випустили по Києву кілька ракет.

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