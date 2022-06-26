"Від країни-терориста захистить зброя" - Єрмак про ракетні обстріли Києва

"Від країни-терориста захистить зброя" - Єрмак про ракетні обстріли Києва

Він наголосив, що росіяни продовжують воювати з мирними людьми, порушуючи всі правила війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментува ранковий ракетний обстріл Києва.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

Він наголосив, що росіяни продовжують воювати з мирними людьми.

"Росіяни знову вдарили по Києву. Ракети влучили у житловий будинок та дитячий садок.Вони продовжують воювати з мирними людьми, порушуючи всі правила війни. В них немає честі, совісті та сміливості", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що необхідно якомога швидше визнати Росію країною-спонсором тероризму.

"Також Україні потрібні сучасні системи протиракетної оборони. Ми говоримо про це з нашими союзниками. Від країни-терориста захистить зброя. І вона допоможе нашій армії перемогти росіян на полі бою", - резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, зранку, 26 червня, окупанти обстріляли українську столицю ракетами. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

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