"Від країни-терориста захистить зброя" - Єрмак про ракетні обстріли Києва

Він наголосив, що росіяни продовжують воювати з мирними людьми, порушуючи всі правила війни.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментува ранковий ракетний обстріл Києва.
Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.
Він наголосив, що росіяни продовжують воювати з мирними людьми.
"Росіяни знову вдарили по Києву. Ракети влучили у житловий будинок та дитячий садок.Вони продовжують воювати з мирними людьми, порушуючи всі правила війни. В них немає честі, совісті та сміливості", - зазначив він.
Єрмак підкреслив, що необхідно якомога швидше визнати Росію країною-спонсором тероризму.
"Також Україні потрібні сучасні системи протиракетної оборони. Ми говоримо про це з нашими союзниками. Від країни-терориста захистить зброя. І вона допоможе нашій армії перемогти росіян на полі бою", - резюмував керівник Офісу президента.
Нагадаємо, зранку, 26 червня, окупанти обстріляли українську столицю ракетами. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.
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