У поліції назвали кількість людей, які постраждали від ракетного удару Росії по Києву (фото, відео)

У поліції назвали кількість людей, які постраждали від ракетного удару Росії по Києву (фото, відео)

П’ять людей поранено внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва.

Це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва.

Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Суспільне.

На місці зараз працюють лікарі та рятувальники. З двох будинків евакуюють мешканців.

"Наразі тривають пошуки батька і матері дитини, яку ми врятували і відправили до лікарні. На зараз на верхніх поверхах — на 8-9 поверсі", — сказав журналістам голова ДСНС Сергій Крук.

За його словами, на місці події працюють 80 рятувальників і залучено 20 одиниць техніки. Для ліквідації завалів і порятунку людей залучили Міжрегіональний центр.

У пресслужбі ДСНС уточнили, що з під завалів в 9-ти поверховому житловому будинку врятовано дівчинку приблизно 7-ми років. За допомогою медичних нош її транспортували, передавши медичним працівникам.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко відзвітував, що з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Зокрема, серед ушпиталених і семирічна дівчинка. За його словами, маму цієї дівчинки теж, на щастя, врятували.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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