У Бучі під Києвом знайшли "антикварний" генератор (відео)

Тепер центральний масив міста буде з теплом попри відключення світла.
У місті Буча під Києвом співробітники комунального підприємства "Теплокомунсервіс" знайшли та змогли реанімувати "антикварний" генератор радянських часів.
Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Генератор протестували та підключають в приміщенні котельні на вулиці Героїв Майдану, 15.
"Одночасно буде зроблена перекидка на котельню по вулиці Енергетиків, 6. Таким чином центральний масив міста Буча буде з теплом попри відключення. Якщо, звісно, матимемо достатній тиск газу", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, станом на 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. В "Укренерго" зазначили, що живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях країни. Роботи з відновлення живлення побутовим споживачам тривають, однак заважає погана погода.
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