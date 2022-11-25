У Бучі під Києвом знайшли "антикварний" генератор (відео)

Тепер центральний масив міста буде з теплом попри відключення світла.

У місті Буча під Києвом співробітники комунального підприємства "Теплокомунсервіс" знайшли та змогли реанімувати "антикварний" генератор радянських часів.

Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Генератор протестували та підключають в приміщенні котельні на вулиці Героїв Майдану, 15.

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"Одночасно буде зроблена перекидка на котельню по вулиці Енергетиків, 6. Таким чином центральний масив міста Буча буде з теплом попри відключення. Якщо, звісно, матимемо достатній тиск газу", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, станом на 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. В "Укренерго" зазначили, що живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях країни. Роботи з відновлення живлення побутовим споживачам тривають, однак заважає погана погода.

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