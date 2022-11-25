В Буче под Киевом нашли "антикварный" генератор

Теперь центральный массив города будет с теплом, несмотря на отключение света.

В городе Буча под Киевом сотрудники коммунального предприятия "Теплокоммунсервис" нашли и смогли реанимировать "антикварный" генератор советских времен.

Об этом рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Генератор протестировали и подключают в помещении котельной по улице Героев Майдана, 15.

"Одновременно будет сделан переброс на котельную по улице Энергетиков, 6. Таким образом центральный массив города Буча будет с теплом, несмотря на отключение. Если, конечно, будет достаточно давления газа", — отметил городской голова.

Напомним, по состоянию на 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления. В "Укрэнерго" отметили, что питание в первую очередь подали на объекты критической инфраструктуры во всех областях страны. Работы по возобновлению питания бытовым потребителям продолжаются, однако мешает плохая погода.

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