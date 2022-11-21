Як працюватимуть школи Києва в умовах відключення світла: у КМДА дали відповідь

В умовах відключення світла офлайн-навчання у школах має починатися та закінчуватися у світловий проміжок дня.

В умовах відключення світла офлайн-навчання у школах Києва від 28 листопада має починатися та закінчуватися у світловий проміжок дня. Це максимально виключить залежність освітніх закладів від віялових та аварійних відключень електроенергії.

Саме тому уроки триватимуть від 09:00 до 16:00.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, йдеться на сайті КМДА.

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У той же час, за його словами, для дітей початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

"Після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулися 111,5 тисячі школярів із майже 236,4 тисячі дітей, які перебувають у Києві. Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове", – повідомив Мондриївський.

Заступник голови КМДА нагадав, що зимові канікули триватимуть у столиці від 26 грудня до 27 січня. У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення, а вчителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку.

"Від 9 січня 2023 року, під час канікул учням буде запропоновано індивідуальні заняття та групові консультації. Також працюватимуть гуртки та спортивні секції. У другому півріччі традиційно особлива увага приділятиметься учням випускних класів – четвертих, дев’ятих і одинадцятих. Загалом же, згідно з чинним законодавством України, 2022/2023 навчальний рік триватиме до 1 липня", – підсумував Мондриївський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

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