СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії: фото

Російський агент збирав розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

Контррозвідка СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник виконував завдання російської спецслужби, а саме збирав розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

Цю інформацію він мав передавати окупантам для планування і підготовки активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі.

Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого "управления полиции рф".

Таким чином його помітила ФСБ, яка вирішила завербувати його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Так ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію.

Саме таку "команду" він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення.

Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

"Втім, реалізувати злочинні наміри йому не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили його, задокументували незаконні дії і затримали в результаті багатоетапної спецоперації", - кажуть у спецслужбі.

Під час обшуку за місцем тимчасового перебування затриманого у Києві правоохоронці виявили: внутрішній паспорт громадянина рф та російський паспорт для виїзду за кордон; мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний Телеграм-канал; матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту.

Зрадники, які перейшли на бік окупантів

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